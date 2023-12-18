Программа полного оснащения машин скорой помощи завершится в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Программа полного оснащения машин скорой помощи по единому стандарту завершится в Москве до конца декабря. Об этом сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства столицы.

По ее словам, каждый день свыше тысячи бригад скорой помощи совершают более 12 тысяч выездов. В круглосуточном режиме врачи оказывают помощь детям и взрослым как на месте происшествия, так и в машине. Порой бывают случаи, которые угрожают не только здоровью, но и жизни пациентов, продолжила Ракова, добавив, что для обеспечения высокого качества оказания неотложной медпомощи в Москве регулярно обновляется оборудование в соответствии с единым стандартом, включающим комплексный подход к оснащению современной и высокотехнологической техникой с учетом амортизации, профиля бригады и появления новых технологий.

Указывается, что с прошлого года Москва закупила для машин скорой помощи 700 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), свыше 1,6 тысячи электрокардиографов, более 1,2 тысячи дефибрилляторов-мониторов и другой техники. Всего для врачей было приобретено свыше 3,6 тысячи единиц оборудования на сумму более 2,5 миллиарда рублей. До конца декабря всю технику установят в машинах скорой помощи.

Заммэра отметила, что это позволит машинам скорой помощи, которые и так являются настоящими клиниками на колесах, стать еще более технологичными. Медики смогут проводить манипуляции прямо в машине, что повысит качество и скорость диагностики, а также эффективность медпомощи.

У каждой бригады скорой помощи есть дефибриллятор-монитор с функцией капнометрии (измерения содержания углекислого газа в крови), портативный компрессорный небулайзер (ингалятор), электрокардиограф, аппарат ИВЛ, чемодан-укладка, в котором находится порядка 100 лекарств и 50 медизделий. В их число входят антитромботические, антибактериальные и гемостатические средства, кровезаменители и перфузионные растворы, препараты для лечения заболеваний сердца, анестетики, антигистаминные и многие другие препараты.

Помимо общепрофильных, в столице существуют и специализированные бригады скорой помощи: реанимационные, психиатрические, неврологические, кардиологические, нейрохирургические, инфекционные, педиатрические и другие. В них есть дополнительное оборудование и лекарства в зависимости от своей специфики.

Реанимационная машина скорой помощи нужна в особо тяжелых случаях, которые могут угрожать жизни. Она оснащена дополнительно аппаратом УЗИ, инфузоматом (специальным насосом для четкого дозирования лекарств), портативным анализатором кислотно-щелочного и газового состава крови, устройством для автоматических компрессий, аппаратом ИВЛ экспертного класса. В неонатальных машинах установлен мобильный детский инкубатор для транспортировки недоношенных новорожденных. В инфекционных машинах применятся изолирующий бокс BIO-BAG для перевозки инфекционных больных или пациентов с пониженным иммунитетом.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили освободить врачей скорой помощи от заполнения согласия пациента или родителей несовершеннолетних на медицинское вмешательство. Законопроект будет рассмотрен во втором чтении.

Уточняется, что в настоящее время перед любой манипуляцией медик должен получить согласие от пациента. Исключением являются экстренные случаи, когда есть угроза жизни или состояние человека не позволяет высказать его волю.

В Госдуме РФ рассмотрят законопроект об оказании скорой помощи без согласия пациента