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14 декабря, 07:15

Общество

В Госдуме РФ рассмотрят законопроект об оказании скорой помощи без согласия пациента

В Госдуме РФ рассмотрят законопроект об оказании скорой помощи без согласия пациента

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

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Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

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Флагманский центр ГКБ имени Боткина сможет принимать до 200 пациентов в день

Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

Собянин открыл флагманский центр ГКБ им Боткина

Новости часа: Собянин открыл флагманский центр ГКБ имени Боткина

У врачей скорой помощи может появиться больше времени на спасение пациента. В Госдуме РФ предлагают освободить их от заполнения формальностей – согласия от пациента или родителей несовершеннолетних на медицинское вмешательство.

Законопроект рассмотрят во втором чтении. В настоящее время перед любой медицинской процедурой врач должен получить согласие. Исключение составляют лишь экстренные случаи, когда есть угроза жизни или состояние человека не позволяет высказать его волю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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