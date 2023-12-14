В Госдуме РФ рассмотрят законопроект об оказании скорой помощи без согласия пациента

У врачей скорой помощи может появиться больше времени на спасение пациента. В Госдуме РФ предлагают освободить их от заполнения формальностей – согласия от пациента или родителей несовершеннолетних на медицинское вмешательство.

Законопроект рассмотрят во втором чтении. В настоящее время перед любой медицинской процедурой врач должен получить согласие. Исключение составляют лишь экстренные случаи, когда есть угроза жизни или состояние человека не позволяет высказать его волю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.