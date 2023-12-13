Флагманский центр ГКБ имени Боткина сможет принимать до 200 пациентов в день. При этом в новом корпусе доступен полный спектр медпомощи – это и диагностика, и интенсивная терапия. На базе центра предусмотрено девять современных операционных.

Синоптики отмечают, что циклон "Ваня" несет в Москву рекордные за всю историю осадки. МЧС распространило экстренное сообщение о сильном снеге 14 и 15 декабря в Москве. Также эксперты прогнозируют усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду.

С начала года служба ЦОДД более 11 тысяч раз выезжала по вызовам. Специалисты буксируют сломанные машины, помогают оформить европротоколы, а также разбираются с мелкими поломками.

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