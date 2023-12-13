Российские ученые создали опытный препарат для лечения рака на основе наночастиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученые Института биофизики будущего МФТИ совместно с коллегами разработали опытный препарат для диагностики и лечения рака на основе наночастиц. Об этом RT сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Средство может применяться для прицельного уничтожения раковых клеток в комбинации с фототерапией и таргетной химиотерапией. Оно действует на основе наночастиц, которые связываются с рецепторами раковых клеток и доставляют терапевтические препараты прямо в опухоль.

Ученые заявили, что обычная химиотерапия оказывает негативное воздействие не только на злокачественные, но и на доброкачественные ткани. В связи с этим специалисты ищут метод, при котором воздействовать можно было бы только на злокачественные образования. Наибольшую перспективу в этом направлении имеют наноструктуры.

Испытания препарата на грызунах показали его 90-процентную эффективность. Этого, по словам завлабораторией биохимических исследований канцерогенеза МФТИ Виктории Шипуновой, удалось достичь благодаря тому, что средство воздействует на образования одновременно химическими и фотодинамическими методами.

Ранее специалисты химико-биологического кластера университета ИТМО создали искусственный интеллект, который позволяет определить наличие и тип опухоли в мозге по анализу крови. Процедура проводится безоперационным методом и стоит дешевле, чем та, при которой для диагностики приходится осуществлять хирургическое вмешательство.



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