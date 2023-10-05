Врач рассказал, как своевременно диагностировать рак почки

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Рак почки относится к часто фиксируемым онкозаболеваниям в урологии. У мужчин в два раза чаще отмечают эту проблему, чем у женщин, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на профессора и доктора медицинских наук Вигена Малхасяна.

Он отметил, что особенностью этого заболевания является то, что оно протекает первое время бессимптомно, а после проявляя себя, но уже в тяжелых стадиях, когда радикально вылечить рак почек невозможно. Также специалист добавил, что в России эта болезнь составляет около 4% от всех злокачественных образований.

"К факторам риска рака почки относят курение (около половины пациентов с подтвержденным раком почки являются активными курильщиками), ожирение, гипертензию, диабет, почечную недостаточность и гемодиализ", – сообщил Малхасян.

Кроме того, по его словам, если у кого-то из родственников было такое заболевание, то это тоже относится к фактору повышенного риска. При этом он подчеркнул, что есть наследственные заболевания, одним из проявлений которых является рак почки. Такие болезни фиксируют больше в молодом возрасте (примерно 37 лет), нежели в пожилом (около 64 лет).

Более того, врач рассказал, что это заболевание не всегда является злокачественными: в 8–15% случаев фиксируются и доброкачественные опухоли.

"Клинические симптомы рака почки, которые появляются на стадии, когда вероятность полного излечения минимальна, – примесь крови в моче, боль в боку или в спине. В настоящее время болезнь выявляется на УЗИ при обследованиях", – объяснил эксперт.

Для того чтобы диагностировать рак почки, используют компьютерную томографию с контрастным усилением или же МРТ с контрастированием. Иногда может понадобиться биопсия опухоли, уточнил Малхасян.

Как утверждает специалист, если опухоль зафиксировать на ранней стадии, тогда есть большие шансы на излечение болезни.

"Клиническая концепция лечения опухолей заключается в органосохраняющих операциях – это удаление опухоли с сохранением почки малотравматичной лапароскопической операцией либо разрушение опухоли при помощи термической или радиочастотной энергии, доставляемой к ней через иглу, введенную в опухоль через прокол в поясничной области", – рассказал эксперт.

Малхасян посоветовал ходить каждый год на УЗИ почек, чтобы держать под контролем здоровье и своевременно выявить многие заболевания. Также он порекомендовал в умеренных количествах употреблять красное вино, есть больше овощей, фруктов и рыбы, а также заниматься спортом, чтобы предотвратить развитие рака почки.

Ранее Соломатина включила арбузы в список продуктов, которые необходимо употреблять для профилактики болезней почек. Можно есть арбуз, который содержит достаточно много калия и способствует выведению жидкости из организма, обладает легким мочегонным эффектом. Ананас тоже обладает мочегонным эффектом, содержит бромелаин, который уменьшает воспаление, отметила врач.

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