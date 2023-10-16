В Москве рак груди выявляют на ранней стадии почти в 80% случаев – Ракова

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В столице онкологию молочной железы на ранней стадии выявляют в 80% случаев. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По ее словам, в городе внедрили новый стандарт онкологической помощи, благодаря которому наблюдается рост доли ранней диагностики рака груди. Она добавила, что в прошлом году показатель составил 79%, за пять лет он вырос на 5,8%, а за 10 лет – на 11,6%.

Кроме того, как уточнила заммэра столицы, сейчас в центрах амбулаторной онкологической помощи Москвы организован мультимодальный прием онколога при диагностике рака груди. Благодаря этому быстрее проводится диагностика для постановки диагноза, отметила она.

Ракова напомнила, что для своевременного обнаружения заболевания и старта лечения женщины регулярно должны проводить самодиагностику, а также посещать врача для осмотра.

Ранее онколог Евгений Черемушкин рассказал, как предотвратить развитие рака груди у женщин. Он считает, что регулярный спорт, контроль веса и отказ от курения помогут избежать заболевания.

"Доктор 24": здоровье груди