Онколог рассказал, как предотвратить развитие рака груди у женщин

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Регулярный спорт, контроль веса и отказ от курения помогут женщинам в профилактике рака груди. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на онколога Евгения Черемушкина.

"Исследования показывают, что женщины, которые регулярно выполняют физические упражнения, реже страдают раком молочной железы. Также всем женщинам в течение всей жизни рекомендуется поддерживать здоровую массу тела", – рассказал Черемушкин.

Врач поделился, что рак груди у женщин может возникать и из-за генетической предрасположенности. По утверждению специалиста, определенные мутации могут передаваться из поколения в поколение по женской линии.

Также, по мнению Черемушкина, в группе риска находятся те женщины, которые не рожают и отказываются от кормления грудью. Врач отметил, что таким образом не выполняется функция, заложенная в репродуктивной системе. Онколог добавил, что курение тоже является фактором риска.

Врач заключил, что профилактика онкологии не обеспечивает стопроцентную защиту от нее, поэтому необходимо регулярно посещать медиков, так как ранняя диагностика заболевания важна.

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