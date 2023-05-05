Онкологи назвали неочевидные признаки, повышающие риск рака кишечника

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Британские онкологи выявили симптомы, указывающие на риск колоректального рака. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Journal of the National Cancer Institute.

По результатам исследования в период от трех месяцев до двух лет до постановки диагноза у пациентов моложе пятидесяти лет на возможный рак указывали диарея, боль в животе, ректальное кровотечение и железодефицитная анемия. Также отмечается, что при наличии одного из перечисленных симптомов риск удваивался, двух – становился больше в 3,5 раза, трех – повышался до 6,5 раза.

Эксперты подчеркнули, что при появлении двух симптомов нужно сделать колоноскопию.

Ранее онколог рассказал, как обезопасить себя во время отпуска. Он посоветовал защищать кожу от солнца и не ездить в страны с плохой ситуацией по вирусам и инфекциям. Также врач указал на пагубность долгих перелетов.

До этого дерматолог напомнила о важности косметики с SPF-защитой. При показателях УФ-индекса выше 3 выходить на улицу без защиты небезопасно. Также в такую погоду лучше выбирать закрытую одежду, не забывать про головной убор и солнечные очки.

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