Онколог дал советы, как обезопасить себя в период отпуска

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Врач-онколог Евгений Черемушкин призвал людей, которые отправляются в отпуск в жаркую страну, беречь кожу от солнца. Он также посоветовал отказаться от поездок в неразвитые страны с плохой ситуацией по вирусам и инфекциям, сообщает News.ru.

"Рак кожи стоит на первом месте по числу возникновений. Также риск по развитию опухоли возникает при инфекционном заражении, если не брать в расчет хронические заболевания", – отметил специалист.

В числе других рисков развития рака – курение, алкоголизм, плохое питание. Дело в том, что регулярные ожоги слизистых рано или поздно могут привести к онкологии.

Кроме того, Черемушкин указывает на пагубность долгих перелетов. Дело в том, что они, как смена климата и часовых поясов, плохо сказываются на иммунитете. Если же без продолжительного перелета не обойтись, то лучше, чтобы поездка была длительной, а по возвращении участвовать в массовых мероприятиях.

Ранее дерматолог-онколог Татьяна Кузьмина призвала россиян пользоваться косметикой с SPF-защитой даже весной. Дело в том, что показатели УФ-индекса от 0 до 2 считаются безопасными, но при значениях выше 3 кожу необходимо защищать. Не лишним будет носить в такое время головной убор, закрытую одежду и солнцезащитные очки.

