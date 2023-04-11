Нутрициолог объяснила, к чему приведет отказ от соли

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Сокращение потребления соли избавит от отеков, снизит вес и риск развития онкологии. Об этом Москве 24 рассказала нутрициолог Ольга Панова.

По ее словам, соль присутствует практически во всех продуктах. Из-за натрия, который в ней содержится, в организме задерживается вода и появляются отеки. Если ограничить потребление соли, этого состояния удастся избежать, рассказала эксперт.





Ольга Панова нутрициолог Также мы снизим риск развития рака желудка. Доказано, что клетки при большом количестве натрия начинают быстрее делиться. Особенно это касается желудка. Из-за этого возникают раковые клетки.

По словам Пановой, суточная норма соли для здорового человека не должна превышать пяти граммов. Причем один-два грамма – это то количество, которое можно самому проконтролировать в своем рационе. Остальное организм получает из другой еды. Причем в некоторых продуктах может содержаться скрытая соль или сильное превышение этого вещества, предупредила нутрициолог.

"Например, очень популярная еда – плавленый сыр. В 150 граммах содержится суточная норма соли, это очень высокая концентрация", – отметила эксперт в интервью программе "Доктор 24".

Если человек хочет сократить потребление соли, важно обращать внимание на состав продуктов. Альтернативой этой добавке могут стать приправы, которые также усиливают вкус еды. Кроме того, существует соль с пониженным содержанием натрия, заключила Панова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что при чрезмерном потреблении соли можно набрать вес. Кроме того, кровь быстрее сгущается и хуже течет, а потому плохо питает мозг и сердце, указала специалист.



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