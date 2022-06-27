Врач назвала признаки чрезмерного потребления соли

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При чрезмерном потреблении соли человек может испытывать жажду, усталость, снижение работоспособности и набирать вес. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Когда человек ест много соленой пищи, его кровь сгущается и хуже течет, предупреждает специалист. Она плохо питает головной мозг, сердце, из-за чего возникает усталость и слабость.
Кроме того, из-за задержки жидкости повышается артериальное давление. Чтобы сделать кровь менее густой, организм подает человеку сигнал и ему хочется выпить воды, объясняет эксперт. Таким образом избыток соли приводит к набору веса за счет отеков, которые появляются при задержке жидкости, уточнила диетолог.
"По утрам могут быть мешки под глазами. Допустим, невозможно влезть в обувь, она будет казаться маленькой, что нога вроде как выросла. Или кольцо невозможно надеть, либо на коже остается полоска от носков", – описывает эксперт.
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в день лучше съедать не более пяти граммов соли. Что касается гипертоников, то их дневная норма еще меньше – три грамма. При этом диетолог напомнила, что стоит учитывать не только соль в чистом виде, но и продукты с ее скрытым содержанием: колбасы, соусы и даже хлеб.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева посоветовала полностью не отказываться от употребления соли. По ее словам, такой кардинальный подход может привести к нарушению работы ЖКТ и нервной системы. Соль нужна для нормального функционирования клеток, напомнила эксперт.
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