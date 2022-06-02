Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем говорит тяга к соленому

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что тяга к соленому может наблюдаться при дегидратации, отравлении, пониженном давлении и проблемах с перевариванием пищи.
"Желание съесть что-нибудь соленое может быть при дегидратации. Когда жарко, человек сильно потеет и вымываются соли из организма. Это может быть при каких-то тяжелых нагрузках, скажем, в спортзале", – объясняет эксперт.
Кроме того, тяга к соленому может возникнуть при отравлении. При рвоте и диарее человек теряет жидкость, а вместе с ней и соли, которые там содержатся. Поэтому часто бывает, что после отравлений хочется съесть соленое, чтобы восполнить дефицит, говорит диетолог.
Хлор помогает переваривать тяжелую мясную пищу. Поэтому когда возникают сложности с этим процессом, проблемы с ЖКТ, тоже может захотеться соленого, заключила Соломатина.
Ранее нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал, что тяга к сладкому может предупреждать о нехватке в организме магния. Для его восполнения он порекомендовал есть орехи, например миндаль или кешью. Кроме того, тяга к мучному иногда сигнализирует о дефиците хрома, отметил нутрициолог. Эту проблему можно устранить за счет употребления морепродуктов.
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