Врач рассказала, чем грозит полный отказ от соли

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала Москве 24, что полный отказ от соли может привести к нарушению работы нервной системы и желудочно-кишечного тракта.
"Соль – это клеточный потенциал и правильное поступление полезных компонентов для работы клетки, ее функционирования и своевременного выведения из состава клетки отработанных метаболитов", – говорит специалист.
Кроме того, по словам диетолога, соль участвует в работе нервной системы и передаче нервного импульса. "Не будет соли в рационе, будут проблемы неврологического характера", – предупреждает Королева.
Суточная потребность соли – около 10 граммов в день, отмечает эксперт. Но людям, страдающим от гипертонии, ее количество следует уменьшить, чтобы отрегулировать артериальное давление. Кроме того, желательно не употреблять соль после 16:00, чтобы не было задержки жидкости, указала диетолог.
"Лимфодренажная система в вечернее время достаточно ленива, и задержка жидкости может сказаться не только на внешнем виде человека, например в виде отечных глазах. У тех, кто имеет диагноз "гипертоническая" болезнь, вечером, ночью и под утро может существенно повышаться давление, поэтому соль надо контролировать в рационе", – поясняет Королева.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему нельзя полностью отказываться от сахара. Эксперт отметила, что человеческий организм без него просто не может существовать. В качестве примера она привела мозг, который работает только на глюкозе. Тем не менее следует помнить, что злоупотребление сахаром также пагубно влияет на здоровье, подчеркнула диетолог.
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