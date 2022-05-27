Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

08:00

Главная / Новости /

Врач рассказала, чем грозит полный отказ от соли

Не враг? Чем грозит полный отказ от соли
обществоедаэксклюзив

Фото: depositphotos/miskolin

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала Москве 24, что полный отказ от соли может привести к нарушению работы нервной системы и желудочно-кишечного тракта.

"Соль – это клеточный потенциал и правильное поступление полезных компонентов для работы клетки, ее функционирования и своевременного выведения из состава клетки отработанных метаболитов", – говорит специалист.

Кроме того, по словам диетолога, соль участвует в работе нервной системы и передаче нервного импульса. "Не будет соли в рационе, будут проблемы неврологического характера", – предупреждает Королева.

При участии хлора поддерживается достаточный уровень соляной кислоты. При отсутствии или значительном недостатке соли в рационе нарушается работа желудочно-кишечного тракта, так как соляная кислота принимает участие в работе пищеварительной системы, а особенно важна в переработке поступающего белка.
Маргарита Королева
врач-диетолог, доктор медицинских наук

Суточная потребность соли – около 10 граммов в день, отмечает эксперт. Но людям, страдающим от гипертонии, ее количество следует уменьшить, чтобы отрегулировать артериальное давление. Кроме того, желательно не употреблять соль после 16:00, чтобы не было задержки жидкости, указала диетолог.

"Лимфодренажная система в вечернее время достаточно ленива, и задержка жидкости может сказаться не только на внешнем виде человека, например в виде отечных глазах. У тех, кто имеет диагноз "гипертоническая" болезнь, вечером, ночью и под утро может существенно повышаться давление, поэтому соль надо контролировать в рационе", – поясняет Королева.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, почему нельзя полностью отказываться от сахара. Эксперт отметила, что человеческий организм без него просто не может существовать. В качестве примера она привела мозг, который работает только на глюкозе. Тем не менее следует помнить, что злоупотребление сахаром также пагубно влияет на здоровье, подчеркнула диетолог.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать