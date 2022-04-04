Врач рассказала, чем заменить соль гипертоникам

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала гипертоникам вместо соли добавлять в пищу специи.

Людям с гипертонической болезнью не следует есть соленую еду, поскольку она еще больше повышает давление, предупреждает специалист. Однако пища без каких-либо добавок зачастую бывает не так вкусна.

"Если мы употребляем продукты без соли и каких-либо добавок, мы будем чувствовать пресный вкус. Еда свою миссию выполнит, но мы не получим удовлетворения от приема пищи", – говорит Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Помимо питательных веществ, от еды нам нужно, чтобы она дергала за те струнки в головном мозге, которые давали бы нам более широкую палитру ощущений. Мозг откликается более активно на множество раздражителей, среди которых и специи, придающие вкус даже самой пресной еде без соли.

Диетолог добавила, что можно использовать как острые, так и неострые приправы. "Они улучшают пищеварение, дают нам полную картину ощущений и удовлетворение. Мы будем быстрее наедаться и насытимся меньшим количеством еды без последствий: ожирения, диабета и прочего", – подчеркнула эксперт.

Ранее врач общей практики Михаил Петрик рассказал, что при боли в суставах следует обратить внимание на куркуму. В состав этой приправы входит блокирующее воспалительные процессы вещество – куркумин. Оно также способно препятствовать растворению в организме коллагена.