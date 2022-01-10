Диетолог предупредила о смертельно опасной специи

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что чрезмерное употребление популярной специи – мускатного ореха – может привести к острому психозу, судорогам и рвоте.

Специалист указала, что добавлять эту специю в еду нужно в меру. При передозировке мускатный орех оказывает чрезмерно возбуждающее действие на нервную систему, отметила врач.

"В этом случае человек чувствует эйфорию, часто это доходит до острых психозов, до всевозможных маний. И это уже очень похоже на психиатрическую симптоматику. Так ведут себя люди, страдающие определенными психиатрическими проблемами", – пояснила она.





Елена Соломатина врач-диетолог Возникают острые психозы, могут быть галлюцинации, бред. То есть человеку, например, кажется, что его близкий на самом деле самый страшный враг, который что-то не дает ему сделать, лишает воли, и за это человек готов его убить.

По словам диетолога, у людей, которые злоупотребляют мускатным орехом, часто возникает тошнота, судороги и рвота. "Печень начинает очень сильно страдать, потому что она пытается все это вывести. Страдает и головной мозг", – говорит врач.

Соломатина предупреждает, что в некоторых случаях передозировка специей может быть смертельно опасна.





Елена Соломатина врач-диетолог Идут нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, судороги, повышенное потоотделение. Это может вызвать остановку сердца, если у человека есть побочные заболевания и он съел очень много специи.

Поэтому специалист советует употреблять специю в небольшом количестве, "буквально на кончике ножа", чтобы не навредить здоровью. По словам врача, в мускатном орехе содержится много полезных веществ. "Он ускоряет передачу нервного импульса и в адекватном количестве, наоборот, помогает сосредоточиться, быстро выполнить какую-то работу и подготовиться к экзаменам", – уточнила она.

Кроме того, это мощный антиоксидант, который оказывает противовоспалительное действие и понижает уровень холестерина, добавила Соломатина. Однако эксперт подчеркнула, что некоторым категорически нельзя есть мускатный орех даже в небольших количествах. Прежде всего это касается людей с повышенной нервной возбудимостью, бессонницей и неврологическими заболеваниями, а также тех, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом и мочевыводящими путями в стадии обострения.





Елена Соломатина врач-диетолог Мускатный орех может вызывать аппетит. Поэтому в момент похудения не стоит его употреблять, как, в общем-то, и все другие специи. Если человек просто поддерживает вес, то есть можно, но в небольших количествах. Это будет улучшать обменные процессы.

Ранее ряд исследований показали, что корица обладает способностью снижать холестерин и сахар в крови больных диабетом второго типа. Принявшие участие в эксперименте добровольцы в течение четырех месяцев употребляли в день до шести граммов специи. По итогу их самочувствие улучшилось в значительной степени.

