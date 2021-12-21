Названа снижающая сахар в крови специя

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Корица способна снижать сахар и холестерин в крови людей, больных диабетом второго типа. Об этом свидетельствует ряд исследований, сообщает News.ru.

Участники одного из экспериментов употребляли до шести граммов специи в день в течение четырех месяцев. В результате самочувствие добровольцев значительно улучшилось.

Специалисты установили, что корица снижает уровень сахара благодаря повышению чувствительности к инсулину и помогает ему активировать транспортировку глюкозы в клетки. Также специя содержит различные минералы и витамин А.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала людям с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью ограничить употребление вареного и печеного картофеля. По словам эксперта, в этом продукте крахмал превращается в сахар и повышает уровень глюкозы в крови.

