Врач объяснила, как коронавирус вызывает сахарный диабет

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Коронавирус может стать причиной развития сахарного диабета, предупредила врач-эндокринолог группы компаний Инвитро Светлана Шокур в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, подобный риск возникает при тяжелом и среднетяжелом течении COVID-19.

"Вирус SARS-Cov-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент-2), которые есть не только в легких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе", – сообщала Шокур.

Врач объяснила, что вирус SARS-Cov-2 способен разрушить бета-клетки поджелудочной железы, производящие инсулин и снижающие уровень глюкозы в крови.

"Чем значительнее степень повреждения, тем вероятность развития сахарного диабета выше", – подчеркнула Шокур.

Эксперт продолжила, что состояние организма при коронавирусе вызывает развитие воспаления, увеличивающего производство активных форм кислорода.

"Это приводит к запуску основного механизма развития сахарного диабета второго типа: чувствительность тканей к инсулину снижается и повышается инсулинорезистентность", – сказала эндокринолог.

Шокур отметила, что многие противовирусные и гормональные лекарства для лечения коронавируса повышают уровень глюкозы в крови.

"Пациенты, перенесшие встречу с вирусом бессимптомно или в легкой форме, подвержены риску развития сахарного диабета только в 1–2% случаев", – подытожила врач.

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