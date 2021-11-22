Врач объяснила, как коронавирус вызывает сахарный диабет

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Коронавирус может стать причиной развития сахарного диабета, предупредила врач-эндокринолог группы компаний Инвитро Светлана Шокур в беседе с РИА Новости.
По словам специалиста, подобный риск возникает при тяжелом и среднетяжелом течении COVID-19.
"Вирус SARS-Cov-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент-2), которые есть не только в легких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе", – сообщала Шокур.
Врач объяснила, что вирус SARS-Cov-2 способен разрушить бета-клетки поджелудочной железы, производящие инсулин и снижающие уровень глюкозы в крови.
"Чем значительнее степень повреждения, тем вероятность развития сахарного диабета выше", – подчеркнула Шокур.
Эксперт продолжила, что состояние организма при коронавирусе вызывает развитие воспаления, увеличивающего производство активных форм кислорода.
"Это приводит к запуску основного механизма развития сахарного диабета второго типа: чувствительность тканей к инсулину снижается и повышается инсулинорезистентность", – сказала эндокринолог.
Шокур отметила, что многие противовирусные и гормональные лекарства для лечения коронавируса повышают уровень глюкозы в крови.
"Пациенты, перенесшие встречу с вирусом бессимптомно или в легкой форме, подвержены риску развития сахарного диабета только в 1–2% случаев", – подытожила врач.
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