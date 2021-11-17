Иммунолог объяснил, что делать после контакта с зараженным COVID-19

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

Гражданам сообщили, что делать после контакта с зараженным коронавирусом. Рекомендациями поделился врач иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в эфире радио Sputnik.

Как отметил специалист, опасность заразиться значительно уменьшается в случае, если человек привился. При этом следует соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и правила личной гигиены.

Полностью исключить возможность заражения COVID-19 в любом случае нельзя, считает Продеус.

"Если вы встретили человека, а потом узнали, что он заболел, то нужно просто ждать. Разумно ограничить контакты, потому что вы можете стать переносчиком болезни", – рассказал врач.

Он подчеркнул, что инкубационный период вируса составляет порядка пяти дней. При этом повышать иммунитет при помощи народных средств после контакта с заболевшим не имеет смысла. Развитие болезни может остановиться лишь при постоянном укреплении организма.

"Нет смысла менять питание или делать волшебную смесь из лимонного сока, меда и имбиря. Имеет смысл поддерживать свой организм регулярно", – посоветовал Продеус.

Иммунолог напомнил, что для выработки антител к коронавирусу после вакцинации должно пройти определенное время.

Ранее кандидат медицинских наук Борис Чурадзе предупредил об опасности самостоятельного приема антибиотиков при лечении коронавируса в домашних условиях. Специалист пояснил, что антибиотики не являются эффективным средством при борьбе с вирусными заболеваниями.