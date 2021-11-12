В Центре имени Гамалеи рассказали, как будет развиваться пандемия в России

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Профессор Центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альштейн рассказал, что кампания по вакцинации россиян в будущем году позволит значительно замедлить распространение COVID-19. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я думаю, с помощью вакцин нам удастся в течение следующего года сильно занизить эпидемию, она станет сезонной. Но вообще вирус с нами останется навсегда. Штаммы могут появиться, но, скорее всего, они будут менее патогенными и не сильно отличаться от "Дельты", – пояснил эксперт.

Замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский согласился с этим мнением.

"Опасность проникновения новых штаммов есть, это мы видели по новому "британскому" штамму, который похож на "Дельту", но обладает несколько иными свойствами", – сказал он, добавив, что уже скоро пандемию удастся победить.

Ранее официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович объяснила, что для завершения пандемии коронавируса необходимо достичь достаточного уровня иммунитета, в частности за короткий срок вакцинировать наибольшее количество людей.

До этого кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков заявлял, что в мире ситуация с пандемией COVID-19 может стабилизироваться к 2024 году, однако в России, по его мнению, это произойдет раньше.

В РФ за прошедшие сутки подтвердили 40 123 новых случая коронавируса. Наименьший прирост наблюдается в Калмыкии, Камчатском крае и Республике Тыва.