Иммунолог спрогнозировал окончание пандемии COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пандемия COVID-19 в мире может закончиться в 2024 году, заявил URA.RU кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
"Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше", – сказал Крючков.
Эксперт также заявил о важности снижения смертности и сокращения возможностей для мутаций коронавируса. Эти меры, по его словам, помогут взять под контроль ситуацию с пандемией.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что человечество вступило в период реальной опасности из-за коронавируса. По его словам, распространение COVID-19 обусловлено возросшими социальными контактами, неравноправной вакцинацией, а также непоследовательными мерами в общественной сфере и области здравоохранения.
До этого эксперты ВОЗ и Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний предположили, что пандемия COVID-19 далека от своего окончания, поскольку во многих городах Европы наблюдается значительный рост числа заражений.
В ВОЗ заявили о периоде реальной опасности из-за коронавируса
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