ВОЗ заявила о вступлении мира в "период реальной опасности" из-за пандемии

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Человечество вступило в период "реальной опасности" из-за коронавируса, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на брифинге для представителей стран – членов ВОЗ.
"Мир находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии. <...> С трудом обретенные достижения утрачиваются, системы здравоохранения перегружены", – приводит его слова ТАСС.
По словам Гебрейесуса, распространение COVID-19 обусловлено возросшими социальными контактами, "неравноправной вакцинацией", а также непоследовательными мерами в общественной сфере и области здравоохранения.
Глава ВОЗ также заявил, что работники медицины в государствах с низкими доходами "не получают вакцину", в то время как в других странах возможность сделать прививку есть у тех, кто не подвергается риску заражения коронавирусом.
Ранее Гебрейесус призвал ввести повсеместный мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября и обратился за поддержкой к лидерам мнений.
До этого эксперты Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний предположили, что пандемия COVID-19 далека от своего окончания, поскольку во многих городах Европы наблюдается значительный рост числа заражений.
Глава ВОЗ рассказал, как победить пандемию COVID-19
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