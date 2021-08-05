ООН оценила призыв ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию

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Фото: AP Photo/Leo Correa, File
В Организации Объединенных Наций (ООН) не стали комментировать призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ввести мораторий на ревакцинацию ради прививочной кампании в бедных странах мира. Об этом сообщает РБК.
Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик отметил, что не может высказываться о медицинских аспектах данной инициативы.
"Я не буду комментировать этот вопрос. ВОЗ – ведущая организация в медицинских вопросах, мы, разумеется, поддерживаем их работу", – добавил специалист.
Накануне гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал ввести повсеместный мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября и обратился за поддержкой к лидерам мнений.
По словам специалиста, данная мера связана с неравенством доступа к вакцинам от COVID-19. Гебрейесус попросил снабдить препаратами страны с низким уровнем дохода.
"Специальный репортаж": "ревакцинация"
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