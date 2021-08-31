Глава ВОЗ и министр здравоохранения РФ обсудили методы борьбы с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус обсудил с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко методы борьбы с коронавирусной инфекцией.
"Мы обсудили способы усилить ВОЗ, в том числе [разработку международного] договора по борьбе с пандемиями", – написал Гебрейесус в своем Twitter.
Также он выразил благодарность главе Минздрава РФ за помощь, которую Россия оказывает инициативе по борьбе с туберкулезом в мире.
Ранее Гебрейесус призвал начать подготовку к новой пандемии. Он отметил важность ближайших трех месяцев для подготовки к будущей пандемии. В этот период необходимо организовать меры для реагирования на нее, считает гендиректор ВОЗ.
До этого главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что количество россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса, на сегодняшний день является недостаточным для формирования коллективного иммунитета.
"КовиВак" планируют модифицировать под новые штаммы коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: