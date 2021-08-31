Глава ВОЗ и министр здравоохранения РФ обсудили методы борьбы с коронавирусом

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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус обсудил с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко методы борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Мы обсудили способы усилить ВОЗ, в том числе [разработку международного] договора по борьбе с пандемиями", – написал Гебрейесус в своем Twitter.

Также он выразил благодарность главе Минздрава РФ за помощь, которую Россия оказывает инициативе по борьбе с туберкулезом в мире.

Ранее Гебрейесус призвал начать подготовку к новой пандемии. Он отметил важность ближайших трех месяцев для подготовки к будущей пандемии. В этот период необходимо организовать меры для реагирования на нее, считает гендиректор ВОЗ.

До этого главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что количество россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса, на сегодняшний день является недостаточным для формирования коллективного иммунитета.

