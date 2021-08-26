Гендиректор ВОЗ призвал готовиться к новой пандемии осенью

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал начать подготовку к новой пандемии. Об этом он заявил во время брифинга в Женеве, трансляцию которого ВОЗ проводила в аккаунте в Twitter.
Гендиректор организации отметил важность ближайших трех месяцев для подготовки к будущей пандемии. В этот период необходимо организовать меры для реагирования на нее, считает Гебрейесус.
Спикер также обратил внимание, что ситуация с количеством выявленных заболевших и умерших в мире стабилизировалась.
"Но эта стабильность на очень высоком уровне – более 4,5 миллионов случаев заболеваний и 68 000 смертей", – заключил глава ВОЗ.
Ранее инфекционист Наталья Пшеничная рассказала об особенностях поведения коронавируса.
В отличие от большинства вирусов, COVID-19 убивает своего носителя. По словам Натальи Пшеничной, это связано с тем, что коронавирус еще не нашел "свою нишу" среди других заболеваний.
До этого главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что количество россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса, на сегодняшний день является недостаточным для формирования коллективного иммунитета.
Он пояснил, что доля привитых должна составлять как минимум 80%. По словам Проценко, медики опасаются, что осенью к коронавирусу прибавится угроза распространения гриппа.
"КовиВак" планируют модифицировать под новые штаммы коронавируса
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