Проценко назвал недостаточным количество вакцинированных от COVID-19 в России

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Количество россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса на сегодняшний день, является недостаточным для формирования коллективного иммунитета, заявил главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко. Об этом сообщает Life.ru.

Он пояснил, что доля привитых должна составлять как минимум 80%. По словам Проценко, медики опасаются, что осенью к коронавирусу прибавится угроза распространения гриппа.

"Настороженность мы не теряем. Вакцинация от коронавируса, вакцинация от гриппа, соблюдение социальной дистанции, маска – это те меры, которые сохраняют свою актуальность", – сказал Проценко.

Ранее Минздрав РФ обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19. После вакцинации от коронавируса QR-код будет действовать год, но при ухудшении эпидситуации срок могут ограничить до шести месяцев.