В Москве выявили 1 105 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За минувшие сутки в столице выявили 1 105 новых случаев коронавируса. Госпитализированы были 559 горожан, еще 325 человек находятся на ИВЛ. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.
За сутки от COVID-19 скончались 56 пациентов. Выздоровели 2 148 человек. За весь период пандемии число переболевших составило 1 432 067.
В Оперштабе напомнили, что справиться с пандемией поможет вакцинация. Сделать прививку можно в одном из центров вакцинации на базе городских поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.
За последние сутки в России подтвердили 18 833 новых случая коронавируса в 85 регионах. Скончались 794 пациента, за все время пандемии этот показатель составил 177 614. Выписали из больниц 18 636 человек, а за весь период – 6 053 503.
Наименьшие темпы прироста заболеваний зафиксированы в Москве – 0,07%, Санкт-Петербурге – 0,11%, Республике Алтай – 0,12%.
В Москве зафиксирован наименьший темп прироста коронавируса
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