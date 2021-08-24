В России выявили 18 833 новых случая COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За последние сутки в России подтвердили 18 833 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб. В том числе выявлено активно 1 463 (7,8%) эпизода без клинических проявлений.
На Московскую область пришлось 1 125 случаев, на Москву – 1 105, на Санкт-Петербург – 600, на Свердловскую область – 521, на Ростовскую область – 483, на Пермский край – 474, на Воронежскую область – 463, на Красноярский край – 445, на Самарскую область – 434, на Нижегородскую область – 427, на Иркутскую область – 395, на Омскую область – 391, на Челябинскую область – 377, на Республику Крым – 349, на Волгоградскую область – 349.
Всего в России зарегистрировано 6 785 374 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,07%, Санкт-Петербурге – 0,11%, Республике Алтай – 0,12%.
За последние сутки в стране подтверждено 794 смерти, за все время пандемии умерли 177 614 человек. За минувшие 24 часа выписали 18 636 человек, за весь период – 6 053 503.
Ранее Минздрав РФ обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19. После вакцинации от коронавируса QR-код будет действовать год, но при ухудшении эпидситуации срок могут ограничить до шести месяцев.
В Москве зафиксирован наименьший темп прироста коронавируса
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