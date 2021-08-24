Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:30

В России выявили 18 833 новых случая COVID-19

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние сутки в России подтвердили 18 833 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб. В том числе выявлено активно 1 463 (7,8%) эпизода без клинических проявлений.

На Московскую область пришлось 1 125 случаев, на Москву – 1 105, на Санкт-Петербург – 600, на Свердловскую область – 521, на Ростовскую область – 483, на Пермский край – 474, на Воронежскую область – 463, на Красноярский край – 445, на Самарскую область – 434, на Нижегородскую область – 427, на Иркутскую область – 395, на Омскую область – 391, на Челябинскую область – 377, на Республику Крым – 349, на Волгоградскую область – 349.

Всего в России зарегистрировано 6 785 374 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,07%, Санкт-Петербурге – 0,11%, Республике Алтай – 0,12%.

За последние сутки в стране подтверждено 794 смерти, за все время пандемии умерли 177 614 человек. За минувшие 24 часа выписали 18 636 человек, за весь период – 6 053 503.

Ранее Минздрав РФ обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19. После вакцинации от коронавируса QR-код будет действовать год, но при ухудшении эпидситуации срок могут ограничить до шести месяцев.

В Москве зафиксирован наименьший темп прироста коронавируса

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19
Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать