Минздрав РФ обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
После вакцинации от коронавируса QR-код будет действовать год, но при ухудшении эпидситуации срок могут ограничить до шести месяцев. Об этом сообщается на сайте Минздрава России.
В ведомстве напомнили, что QR-код граждане получают после введения второго компонента вакцины или после завершения вакцинации однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт". Также он становится доступен для граждан с отрицательным результатом ПЦР-теста и тем, кто уже переболел коронавирусом в течение шести месяцев с даты выздоровления.
Кроме того, обновленная версия документа содержит раздел для пациентов с ВИЧ-инфекцией. Таким гражданам рекомендуется использование препарата "Спутник V" через 4 недели от начала приема антиретровирусных средств.
"Хотя вакцина против COVID-19 защищает человека от тяжелого течения заболевания и летального исхода, в настоящее время изучается, в какой степени она предотвращает его передачу другим людям. Чтобы защитить окружающих и себя, даже после вакцинации необходимо соблюдать санитарные меры, в том числе социальную дистанцию, использовать маски, особенно в закрытых, многолюдных или слабо проветриваемых помещениях", – заключили в ведомстве.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заметил, что вакцинация от коронавируса дает свои результаты. По его словам, прививочная кампания привела к стабилизации эпидситуации в стране.
В России выявлен 6 766 541 случай COVID-19, вылечились 6 034 867 человек, скончались 176 820.
В Москве зафиксирован наименьший темп прироста COVID-19 по сравнению с другими регионами
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