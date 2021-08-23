В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцинации от COVID-19 в РФ

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Вакцинация от коронавируса дает свои результаты, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. По его словам, прививочная кампания привела к стабилизации эпидситуации в стране.

"Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных – это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды", – сказал Горелов, подчеркнув, что расслабляться еще рано: количество заболевших за сутки по-прежнему велико.

Инфекционист отметил, что фаза стабилизации может занимать до полутора месяцев. После этого можно ожидать снижения заболеваемости.

"Однако загадывать пока сложно, так как впереди осень – сезон подъема респираторных инфекций и неизбежного проседания коллективного иммунитета. Многое будет зависеть от того, насколько население готово пройти вакцинацию от гриппа, а в идеале и от пневмококковой инфекции", – добавил Горелов.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что заготовки для обновления российской вакцины "Спутник V" на основе новых мутаций коронавируса уже готовы, однако необходимости такого изменения препарата пока нет: "Спутник V" успешно защищает от новых штаммов.