Заготовки для адаптации "Спутника V" под новые штаммы коронавируса созданы – Гинцбург

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Заготовки для обновления российской вакцины "Спутник V" на основе новых мутаций коронавируса уже готовы, однако необходимости такого изменения препарата пока нет, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает ТАСС.

"Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать (обновлять вакцину – Прим. ред.), то мы к этому готовы. Хотя сейчас "Спутник" вполне защищает и от тех штаммов, которые появились новые в последнее время", – пояснил ученый.

Ранее Гинцбург рассказал о наличии модифицированной под штамм "Дельта" российской вакцины "Спутник V". При этом от прогнозов по эффективности препарата он пока воздержался. Ученый подчеркнул, что высокие показатели смертности при снижении заболеваемости напрямую связаны с доминированием штамма "Дельта".

До этого Всемирная организация здравоохранения заявила, что штаммы коронавируса "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта", которые отличаются высокой заразностью, расширили свою географию. Так, число стран и территорий, в которых циркулирует штамм "Дельта", возросло с 142 до 148.