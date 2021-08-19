Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российскую вакцину "Спутник V" модифицировали под штамм "Дельта". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Центра имени Гамалеи, академика РАН Александра Гинцбурга.
"В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины", – заявил ученый.
Прогнозировать эффективность модифицированного препарата Гинцбург не стал.
"Все начали делать вакцину на основе последовательности "Дельта"-штамма, а будет ли она лучше против "Дельта"-штамма, априори никто сказать не может", – пояснил он.
По словам ученого, высокие показатели смертности от коронавируса при снижении заболеваемости, наблюдающиеся в России, связаны с доминированием штамма "Дельта".
"Сейчас это сто процентов "Дельта". Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней. А иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10–12–14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а еще гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с "Дельтой" они не успевают", – заявил глава Центра имени Гамалеи.
Гинцбург не исключает, что в будущем появятся новые мутации COVID-19. Однако будут ли они опаснее, предсказать невозможно.
"Я говорю в сослагательном наклонении, потому что никто никогда, извините за избитость, кроме Господа Бога и Чарльза Дарвина, не знает, как пойдет эволюция. И я тоже не знаю", – подчеркнул ученый.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов порекомендовал вакцинировать школьников с хроническими заболеваниями. Обязательную вакцинацию вводить не планируют.
"Спутник V" модифицировали против индийского штамма "Дельта"
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