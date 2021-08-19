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Российскую вакцину "Спутник V" модифицировали под штамм "Дельта". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу Центра имени Гамалеи, академика РАН Александра Гинцбурга.

"В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины", – заявил ученый.

Прогнозировать эффективность модифицированного препарата Гинцбург не стал.

"Все начали делать вакцину на основе последовательности "Дельта"-штамма, а будет ли она лучше против "Дельта"-штамма, априори никто сказать не может", – пояснил он.

По словам ученого, высокие показатели смертности от коронавируса при снижении заболеваемости, наблюдающиеся в России, связаны с доминированием штамма "Дельта".

"Сейчас это сто процентов "Дельта". Те, кто не вакцинировался, у них инфекционный процесс протекает не за две-три недели, как с другими вариантами, а за четыре-пять дней. А иммунная система наша с вами вырабатывает антитела за 10–12–14 дней. С другими вариантами коронавируса она успевала это сделать, а еще гениальные реаниматологи помогали продержаться заболевшим, пока иммунная система сработает. А в случае с "Дельтой" они не успевают", – заявил глава Центра имени Гамалеи.

Гинцбург не исключает, что в будущем появятся новые мутации COVID-19. Однако будут ли они опаснее, предсказать невозможно.

"Я говорю в сослагательном наклонении, потому что никто никогда, извините за избитость, кроме Господа Бога и Чарльза Дарвина, не знает, как пойдет эволюция. И я тоже не знаю", – подчеркнул ученый.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов порекомендовал вакцинировать школьников с хроническими заболеваниями. Обязательную вакцинацию вводить не планируют.