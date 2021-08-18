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Общество

14:09

В Роспотребнадзоре рекомендуют вакцинировать школьников с хроническими заболеваниями

медицина общество

Фото: depositphotos/galinasharapova

Школьникам с хроническими заболеваниями рекомендуется сделать прививку от коронавируса, однако обязательную вакцинацию вводить не будут. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Обязательной вакцинации не будет никогда. Вакцинация будет добровольной, по эпидпоказаниям", – рассказал Горелов в ходе выступления в Российском обществе "Знание", слова которого приводит "Интерфакс".

Эпидемиолог отметил, что врачи будут "настоятельно рекомендовать" вакцинироваться от коронавируса детям, имеющим хронические заболевания.

"Не заставлять, а рекомендовать. Для всех остальных будут приниматься решения губернаторами, мэрами, санитарными врачами регионов в зависимости от эпидситуации", – уточнил Горелов.

Ранее сообщалось о старте вакцинации от коронавируса трудовых мигрантов в Подмосковье, было закуплено 100 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт".

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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