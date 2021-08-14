У россиянина выявили 27 тысяч антител после вакцинации "Спутником V"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

У жителя Москвы Сергея Тарасенко после вакцинации в феврале российским препаратом "Спутник V" выявили рекордные 27 тысяч антител, сообщает

"Лента.ру".

По мнению медиков, такое число может говорить о сильной иммунной системе, которая хороша в качестве защиты от вируса, однако в случае реального заражения COVID-19 последствия могли бы оказаться довольно тяжелыми.

Чтобы убедиться в корректности результатов, Сергей дважды сдавал анализы. И они оказались верными – около месяца назад у него обнаружили титр в 27 тысяч антител, две недели назад – 26 тысяч.

"Ни до, ни после вакцинации я не болел. Это точно, потому что на работе проходят регулярные проверки, так что либо они верны, либо я как-то мимо них проскочил, в чем сомневаюсь. Обе прививки я перенес относительно легко", – рассказал Сергей.

Он также предположил, что на уровень антител мог повлиять подход к профилактике коронавируса.

"Я ношу маску, когда нужно – перчатки. Но не довожу всю эту историю до фанатизма, не обливаюсь антисептиком каждые полчаса, нет такой паранойи. Больше думаю о том, чтобы не заразить других", – поделился Тарасенко.

По его словам, медики не смогли объяснить, что именно вызвало такую мощную реакцию иммунитета. Однако было сказано, что ему очень повезло, но ревакцинироваться все равно придется, потому что так положено.

Ранее специалисты из института Сан-Марино заявили, что "Спутник V" показывает эффективность почти в 100%. Представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли заявил, что антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины от коронавируса "Спутник V" появились у 99% участников совместного исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

