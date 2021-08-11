Гинцбург рассказал, как долго младенца защищают антитела его вакцинированной матери

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Антитела к коронавирусу, полученные новорожденным во время беременности от привитой матери, могут обеспечить его защиту от инфекции на 6–7 месяцев, рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает ТАСС.

"Это единственная защита новорожденного, во всяком случае до 6–7 месяцев, которая позволяет надеяться, и это так на самом деле и есть, антитела матери защищают его от возможного заражения возбудителем COVID-19", – заявил он.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с рекомендацией кормящим матерям проходить вакцинацию от коронавируса. Также эксперты организации порекомендовали включить беременных и детей в приоритетную группу для иммунизации от COVID-19. В ВОЗ отметили, что беременные женщины подвергаются более высокому риску тяжелого протекания болезни.

Также Минздрав РФ разрешил применение вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных. Вакцинацию могут пройти женщины с высоким риском тяжелого течения COVID-19.