Беременные тяжелее переносят штамм "Дельта" – врач

Фото: depositphotos/EugeneGensyurovksy
Штамм коронавируса "Дельта" приводит к более тяжелому течению COVID-19 у беременных. Об этом заявила главный врач городской клинической больницы № 15 Марьяна Лысенко.
"Абсолютно доказанным фактом является то, что "индийский" вариант, который сейчас доминирует, проникает во все абсолютно жидкости беременной женщины и плода как до образования, так и после формирования плаценты. <...> Здесь защиты никакой нет, за исключением титра антител в силу вакцинации или перенесенной болезни", – приводит ее слова "Интерфакс".
Лысенко отметила, что у многих из тех, кто заразился во время беременности, наблюдается именно "индийский" штамм.
Чтобы обезопасить себя и ребенка, главврач рекомендовала женщинам прививаться до зачатия, а планировать ребенка уже только спустя три недели после введения первого компонента "Спутника V". Беременным женщинам, в свою очередь, важно обеспечить себе максимальный санитарно-эпидемиологический контроль и прививаться уже на 22-й неделе после зачатия.
Ранее в России были обновлены рекомендации по применению "Спутника V" для беременных и кормящих матерей.
Отмечалось, что применять вакцину при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При этом во время тестов на животных специалисты не выявили отрицательного влияния препарата на течение беременности и развитие плода.
Тем не менее противопоказанием является период грудного вскармливания, поскольку на данный момент отсутствуют соответствующие клинические данные.
Минздрав порекомендовал прививать беременных из группы риска с 22 недель
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: