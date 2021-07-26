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Общество

20:21

Беременные тяжелее переносят штамм "Дельта" – врач

медицина общество

Фото: depositphotos/EugeneGensyurovksy

Штамм коронавируса "Дельта" приводит к более тяжелому течению COVID-19 у беременных. Об этом заявила главный врач городской клинической больницы № 15 Марьяна Лысенко.

"Абсолютно доказанным фактом является то, что "индийский" вариант, который сейчас доминирует, проникает во все абсолютно жидкости беременной женщины и плода как до образования, так и после формирования плаценты. <...> Здесь защиты никакой нет, за исключением титра антител в силу вакцинации или перенесенной болезни", – приводит ее слова "Интерфакс".

Лысенко отметила, что у многих из тех, кто заразился во время беременности, наблюдается именно "индийский" штамм.

Чтобы обезопасить себя и ребенка, главврач рекомендовала женщинам прививаться до зачатия, а планировать ребенка уже только спустя три недели после введения первого компонента "Спутника V". Беременным женщинам, в свою очередь, важно обеспечить себе максимальный санитарно-эпидемиологический контроль и прививаться уже на 22-й неделе после зачатия.

Ранее в России были обновлены рекомендации по применению "Спутника V" для беременных и кормящих матерей.

Отмечалось, что применять вакцину при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. При этом во время тестов на животных специалисты не выявили отрицательного влияния препарата на течение беременности и развитие плода.

Тем не менее противопоказанием является период грудного вскармливания, поскольку на данный момент отсутствуют соответствующие клинические данные.

Минздрав порекомендовал прививать беременных из группы риска с 22 недель

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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