Главврач столичной больницы спрогнозировала новую волну COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что осенью в Москве может начаться новая волна коронавируса. Это произойдет в том случае, если у горожан не будет достигнут устойчивый иммунитет. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Если мы с вами в ближайшие несколько месяцев не получим устойчивого иммунитета, то к зиме или к поздней осени мы можем получить новую волну и новый подштамм", – предупредила Лысенко.
Она отметила, что при малом количестве вакцинированных вирус может начать привыкать к вакцине и видоизменяться, чтобы избежать ее воздействия.
По словам специалиста, сейчас производители вакцин активно работают над улучшением препаратов. Однако в случае возникновения нового штамма будет намного труднее синтезировать против него новую вакцину.
Ранее вирусолог объяснил, почему штамм "Дельта" лечится сложнее других. Он отметил, что в случае с "уханьским" вариантом уже многое отработано, а с новыми штаммами играет роль скорость развития заболевания.
В России выявили единичные случаи "Гамма"-штамма коронавируса
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