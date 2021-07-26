Главврач столичной больницы спрогнозировала новую волну COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главный врач городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что осенью в Москве может начаться новая волна коронавируса. Это произойдет в том случае, если у горожан не будет достигнут устойчивый иммунитет. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Если мы с вами в ближайшие несколько месяцев не получим устойчивого иммунитета, то к зиме или к поздней осени мы можем получить новую волну и новый подштамм", – предупредила Лысенко.

Она отметила, что при малом количестве вакцинированных вирус может начать привыкать к вакцине и видоизменяться, чтобы избежать ее воздействия.

По словам специалиста, сейчас производители вакцин активно работают над улучшением препаратов. Однако в случае возникновения нового штамма будет намного труднее синтезировать против него новую вакцину.

Ранее вирусолог объяснил, почему штамм "Дельта" лечится сложнее других. Он отметил, что в случае с "уханьским" вариантом уже многое отработано, а с новыми штаммами играет роль скорость развития заболевания.

