Песков заявил, что ситуация с COVID-19 в России пока далека от нормализации

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Текущая ситуация с коронавирусом в России еще далека от нормализации, в связи с этим в отношении Владимира Путина принимаются специальные меры безопасности при контактах с людьми, заявил пресс-секретарь главы президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, изменились ли требования по мерам предосторожности при организации встреч с президентом, в том числе по соблюдению 14-дневного карантина, Песков отметил, что они зависят от конкретной ситуации и конкретного человека.

"Вы знаете, что в процессе работы некоторые люди могут контактировать с больными, кто-то мог недавно перенести болезнь из собеседников президента и так далее и тому подобное. Кто-то проходит через очень тщательное тестирование, кто-то большее количество дней, кто-то меньшее количество дней выдерживает карантин. Но пока с учетом того, что ситуация пока далека от нормализации, применяются особенные меры предосторожности в отношении главы государства", – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, эти правила никак не мешают Путину вести интенсивную работу с большим количеством мероприятий по графику.

"Я имею в виду передвижения по регионам страны, встречи, беседы и так далее и тому подобное", – уточнил он.

Ранее Путин в ходе ежегодной прямой линии сообщил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V". Президент подчеркнул, что, согласно результатам теста, после прививки у него высокий уровень защиты от COVID-19.

Позднее президент потребовал от правительства ускорить темпы вакцинации населения России от коронавируса. При этом Путин призвал объяснять аспекты процедуры, а не навязывать ее.