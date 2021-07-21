Путин заявил о коварстве пандемии коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Владимир Путин заявил о коварном характере пандемии коронавируса. Об этом глава государства сообщил на совещании с кабмином.

"Понятно, что эта коварная, возвращающаяся эпидемия доставляет нам немало проблем, и не только это происходит у нас, но и в подавляющем большинстве стран мира", – отметил президент России.

Глава государства подчеркнул, что лето 2021 года стало серьезным испытанием в борьбе с распространением инфекции. Путин добавил, что граждане страны устали от эпидемии.

Ранее президент потребовал от правительства ускорить темпы вакцинации населения России от коронавируса. При этом Путин призвал объяснять аспекты процедуры, а не навязывать ее.