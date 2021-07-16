Путин заявил о надежности и безопасности российских вакцин от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Все российские вакцины от коронавируса безопасные и надежные, заявил Владимир Путин на виртуальном саммите АТЭС.

Он напомнил, что всего в России разработаны и применяются четыре вакцины. Также он отметил, что высокое качество первой российской вакцины "Спутник V" подтвердили уже почти 70 государств, официально одобривших ее.

"Активно продвигаем и локализацию производства наших препаратов за рубежом на основе трансфера технологий. Заключены контракты на выпуск "Спутника V" в совокупном объеме свыше 800 миллионов доз в год", – сказал российский лидер.

По его словам, Россия считает важным и далее работать сообща над созданием в Азиатско-Тихоокеанском регионе новых мощностей по выпуску вакцин.

Обязательная вакцинация от COVID-19 для некоторых категорий граждан уже введена в 25 российских регионах. В списке оказались профессионалы, находящиеся в тесном контакте с большим числом людей: медработники, сотрудники культурных учреждений, сферы торговли и услуг, а также другие специалисты.

