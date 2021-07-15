Юрист разъяснил принципы отстранения непривитых сотрудников

В Роструде разъяснили правила отстранения непривитых сотрудников. Меры касаются тех сфер, которые подпали под обязательную вакцинацию не менее 60% персонала. Расскажем, на каких основаниях не получится попасть на рабочее место и чем грозит вынужденный простой.



Даже удаленка не спасет

Разъяснения о дальнейших действиях в отношении отказавшихся от вакцинации работников без медотводов изложены в письме Роструда ассоциации "Объединение корпоративных юристов". Москва 24 ознакомилась с документом. Там сказано, что непривитые сотрудники должны быть отстранены без сохранения заработной платы. Роструд ссылается на статью 76 Трудового кодекса (ТК РФ). В ней сказано, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК и федеральными законами, но и иными нормативными правовыми актами.

В качестве одного из оснований приводится нарушение положений закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", отметили в ведомстве. В нем указано, что отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Также в Роструде подчеркнули, что вакцинация от коронавируса внесена в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Она становится обязательной, если в субъекте есть соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан, заявили в ведомстве.

Важное уточнение Роструда коснулось занятых на удаленке сотрудников. Там отметили, что таких работников без противопоказаний к прививке также можно отстранить без сохранения зарплаты. Кроме того, перевод на дистанционный труд не является альтернативой отстранению, говорится в документе.

В письме сказано, что дату отстранения непривитых сотрудников следует определять в зависимости от сроков проведения вакцинации в регионе. Согласно постановлению главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой, 60% сотрудников ряда сфер должны получить первый компонент вакцины не позднее 15 июля, второй – до 15 августа.

"Полагаем, что отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации должно быть оформлено с 15 августа", – говорится в письме Роструда.

Если сотрудник отказывается от прививки, компания должна запросить у него письменный отказ. Только после этого работодатель может оформить приказ об отстранении без заработной платы, говорится в пояснениях ведомства. С ним он должен быть ознакомлен под подпись. На работу сотрудник сможет вернуться или после устранения причины отстранения, или уже после окончания пандемии, заявили в Роструде.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сплошные потери

Юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева рассказала Москве 24, что при отстранении сотрудника, помимо заработной платы, он также теряет и трудовой стаж.





Валентина Яковлева юрист, эксперт по трудовому праву Трудовой стаж для пенсии учитывается только в те периоды, когда вносились страховые взносы. Так как заработная плата за этот период не начисляется, то и эти взносы не платятся. Соответственно, этот стаж не учитывается для пенсии.

"При этом в трудовой книжке период отстранения никак не фиксируется. Туда записывается только дата приема на работу и дата увольнения. То есть будущий работодатель может и не узнать, что у сотрудника на предыдущем месте была такая ситуация", – объясняет Яковлева.

Также не учитывается и стаж работы, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск, добавила юрист. Яковлева подчеркнула, что ни минимальных, ни максимальных временных сроков по отстранению работника от своих обязанностей нет.

"В 76-й статье Трудового кодекса сказано, что период отстранения длится до тех пор, пока не исключены факторы, послужившие для этого основанием. В данном случае это наличие прививки и введенные ограничения. Соответственно, период отстранения будет длиться до тех пор, либо пока человек не поставит прививку, либо пока не будут сняты требования об обязательной вакцинации", – пояснила собеседница Москвы 24.

Обязательных требований законодательства по порядку восстановления сотрудника не предусмотрено, отметила Яковлева.

"Если в самой компании тоже не предусмотрен никакой специальный порядок, то сотруднику достаточно предоставить документ, подтверждающий вакцинацию, и выйти на работу. А компания обязана предоставить ему рабочее время и с этого момента учитывать в табеле количество отработанных часов. Также можно издать приказ о выходе сотрудника на работу", – рассказала Яковлева.

По словам эксперта, в отстранении удаленных сотрудников от работы из-за отсутствия прививки нет ничего удивительного. Яковлева отметила, что по букве закона статус занятости в этом плане не играет никакой роли.





Валентина Яковлева юрист, эксперт по трудовому праву Для всех законный порядок одинаковый. Там не говорится о том, дистанционный ли это работник или он трудится в офисе. Любой сотрудник, который входит в перечень по обязательной вакцинации, должен сделать прививку.

Несмотря на то что в письме Роструда указано оформление отстранения работника без противопоказаний к прививке с 15 августа, работодатель имеет право применить эту процедуру с 15 июля, говорит Яковлева. Это связано с тем, что уже после первого этапа вакцинации работник считается привитым.

"Несмотря на то что написано в письме Роструда, многие компании приняли для себя решение отстранять непривитых сотрудников с 15 июля. Это сделано исходя из того, как были сформулированы требования об этапах вакцинации и на основе 76-й статьи ТК РФ. Для компании важно руководствоваться нормами закона. Если первый этап не пройден, сотрудник считается невакцинированным. И, согласно ТК РФ, у работодателя возникает обязанность его отстранить", – поясняет Яковлева.

Юрист подчеркнула, что работодатель не имеет права отстранить непривитого сотрудника, у которого есть подтвержденный документом медотвод. В данной ситуации нужно обращаться в суд и требовать выплату среднего заработка за период незаконного отстранения, советует эксперт.

