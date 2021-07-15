Вакцинацию от коронавируса прошли 74% сотрудников московского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

74% сотрудников транспорта Москвы прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в столичном Оперштабе.

"Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли 74% сотрудников московского транспорта: это машинисты метро, водители трамваев, автобусов и электробусов, кассиры, контролеры, сотрудники службы безопасности, а также все руководители департамента транспорта Москвы и всех городских предприятий транспортного комплекса", – говорится в сообщении.

В Оперштабе напомнили, что сделать прививку можно в поликлиниках и коммерческих медорганизациях, павильонах "Здоровая Москва" в столичных парках, семи центрах госуслуг "Мои документы", ТЦ и других общественных местах.

Ранее стало известно, что почти 70% московских медиков сделали прививку от коронавируса. Кроме того, привиты и 66% сотрудников образовательных организаций Москвы.

