В Москве вакцинировались более 60% жителей на надомном обслуживании

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В Москве больше 60% пациентов, состоящих на надомном обслуживании, прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С середины апреля москвичи, состоящие на надомном обслуживании, получили возможность пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции. Всего оба компонента вакцины получили более 60% таких горожан, не имеющих противопоказаний", – отметила она.

Ракова уточнила, что такие пациенты находятся в группе риска по состоянию здоровья, поэтому для них важна защита от COVID-19, а также добавила, что тех из них, кто выразил желание привиться, посещают специальные мобильные медицинские бригады.

Заммэра напомнила, что в Москве открыто более 300 пунктов вакцинации, в том числе в поликлиниках, торговых центрах и центрах госуслуг. Крупнейший в Европе прививочный павильон расположен в Гостином дворе. Между тем иностранцы могут пройти вакцинацию в центре в "Лужниках", пропускная способность которого составляет более 15 тысяч человек в сутки.

Ранее сообщалось, что около 70% медработников в Москве сделали прививку от коронавируса. В их числе сотрудники больниц, поликлиник, скорой помощи, а также других организаций здравоохранения.

