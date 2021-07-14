Почти 70% московских медиков сделали прививку от коронавируса – Ракова

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Почти 70% работников медицинских учреждений столицы сделали прививку от коронавируса. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По состоянию на 14 июля привиты <...> почти 70% работников московских медицинских организаций – больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения", – приводит ее слова ТАСС.

Ранее Дептранс сообщал о вакцинации около 70 процентов сотрудников столичных транспортных предприятий.

В ведомстве также добавили, что информация об увольнении сотрудников, которые имеют медотвод от прививки, не является достоверной.

