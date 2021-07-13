Более половины работников транспорта вакцинировали от коронавируса в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более половины сотрудников столичного транспорта вакцинировались против коронавируса, передает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Мы выполняем и продолжим выполнять все требования Роспотребнадзора и указа мэра Москвы от 16.06.2021. Сейчас вакцинировано почти 70 процентов сотрудников транспортных предприятий", – отметили в ведомстве.

По данным Дептранса, информация об увольнении сотрудников, которые имеют медотвод от прививки, не является достоверной.

Ранее стало известно, что уже 71 процент сотрудников столичного правительства также прошли вакцинацию от коронавируса. Вакцинация обеспечивает защиту не только для самого привитого, но и для его семьи, друзей, коллег и случайных знакомых.

Всего в России от коронавирусной инфекции привиты более 28,6 миллиона жителей. При этом темп вакцинации отличается в различных регионах.

