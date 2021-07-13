HR-эксперты объяснили, как отсутствие прививки повлияет на трудоустройство

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

HR-эксперты рассказали Москве 24, будет ли прививка от COVID-19 влиять на трудоустройство и может ли наличие вакцинации стать конкурентным преимуществом.

Ранее около 11% россиян получили отказ в приеме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сервиса Superjob. В Москве, где ввели обязательную вакцинацию 60% сотрудников, с отказом столкнулись 15% опрошенных, в Санкт-Петербурге – 9%, в остальных регионах – 10%.

Кроме того, в 20% московских компаний уже есть случаи увольнения сотрудников из-за нежелания прививаться, но в основном речь идет о сферах торговли и услуг.

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала Москве 24, что многие соискатели в своих резюме уже ставят отметку "привит".





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Такой тренд на прививку есть, и у большинства соискателей в шапке резюме стоит отметка, что привиты и могут выйти на работу в любой день. Это преимущество у работодателей, они смотрят на это.

По словам Лоиковой, есть среди соискателей и те, для кого прививаться из-за работы – стресс, поэтому они планируют перейти на удаленку и уехать жить за город либо же переехать в маленький город, где нет обязательной вакцинации.

"Но в целом, если эта работа связана с контактами, с людьми, я думаю, что этот тренд на прививку сохранится", – добавила эксперт.

В свою очередь, генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова в беседе с Москвой 24 заявила, что тенденция с обязательной вакцинацией сотрудников сферы торговли и услуг не только сохранится, но и распространится на другие отрасли.

"Это уже точно новая реальность, но это будет происходить ступенчато. Первые отрасли – это сервисные отрасли, они будут обязаны всех своих сотрудников прививать и новым непривитым сотрудникам отказать, потому что это угрожает здоровью потребителей и других сотрудников компании", – объяснила эксперт.





Татьяна Долякова генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Эта тенденция будет двигаться вперед. Будет расширяться список тех отраслей, где прививка станет обязательной, так как в любом случае болезнь опасная и наносит ущерб не только здоровью людей, но и безумный ущерб для бизнеса. Тем самым бизнес себя хочет обезопасить, когда болеют сотрудники, то и компания начинает терять деньги. Поэтому теперь компании берут и новых сотрудников с прививкой, чтобы минимизировать свои затраты и риски.

Ранее аналитики рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в России за июль. Результат провел сервис "Работа.ру".

Одну из самых больших зарплат в России предлагают инженеру лаборатории в Якутии – до 150 тысяч рублей в месяц. Такая же сумма доступна стюардессе или стюарду морского пассажирского флота. Получать до 150 тысяч рублей может и сборщик лесных ягод в Карелии. Соискателю необходимо иметь крепкое физическое здоровье и уметь ориентироваться в лесу.

До 140 тысяч рублей готовы платить наборщику текста в Московской области. Работодатель указал, что вакансия временная – на летний период. До 105 тысяч рублей в месяц предлагают прорабу монолитных работ в Москве.