HR-эксперты объяснили, как отсутствие прививки повлияет на трудоустройство

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
HR-эксперты рассказали Москве 24, будет ли прививка от COVID-19 влиять на трудоустройство и может ли наличие вакцинации стать конкурентным преимуществом.
Ранее около 11% россиян получили отказ в приеме на работу из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сервиса Superjob. В Москве, где ввели обязательную вакцинацию 60% сотрудников, с отказом столкнулись 15% опрошенных, в Санкт-Петербурге – 9%, в остальных регионах – 10%.
Кроме того, в 20% московских компаний уже есть случаи увольнения сотрудников из-за нежелания прививаться, но в основном речь идет о сферах торговли и услуг.
Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова рассказала Москве 24, что многие соискатели в своих резюме уже ставят отметку "привит".
По словам Лоиковой, есть среди соискателей и те, для кого прививаться из-за работы – стресс, поэтому они планируют перейти на удаленку и уехать жить за город либо же переехать в маленький город, где нет обязательной вакцинации.
"Но в целом, если эта работа связана с контактами, с людьми, я думаю, что этот тренд на прививку сохранится", – добавила эксперт.
В свою очередь, генеральный директор рекрутинговой компании ProPersonnel Татьяна Долякова в беседе с Москвой 24 заявила, что тенденция с обязательной вакцинацией сотрудников сферы торговли и услуг не только сохранится, но и распространится на другие отрасли.
"Это уже точно новая реальность, но это будет происходить ступенчато. Первые отрасли – это сервисные отрасли, они будут обязаны всех своих сотрудников прививать и новым непривитым сотрудникам отказать, потому что это угрожает здоровью потребителей и других сотрудников компании", – объяснила эксперт.
Ранее аналитики рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в России за июль. Результат провел сервис "Работа.ру".
Одну из самых больших зарплат в России предлагают инженеру лаборатории в Якутии – до 150 тысяч рублей в месяц. Такая же сумма доступна стюардессе или стюарду морского пассажирского флота. Получать до 150 тысяч рублей может и сборщик лесных ягод в Карелии. Соискателю необходимо иметь крепкое физическое здоровье и уметь ориентироваться в лесу.
До 140 тысяч рублей готовы платить наборщику текста в Московской области. Работодатель указал, что вакансия временная – на летний период. До 105 тысяч рублей в месяц предлагают прорабу монолитных работ в Москве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: