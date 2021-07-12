Аналитики назвали самые высокооплачиваемые вакансии в России в июле

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Одну из самых высоких зарплат в России предлагают инженеру лаборатории в Якутии – до 150 тысяч рублей в месяц. От соискателя требуется образование не ниже среднего специального, опыт работы на аналогичной должности в сфере дорожного ремонта не менее пяти лет.

Такая же зарплата доступна стюардессе или стюарду морского пассажирского флота. Среди требований работодатель указал наличие сертификата и действующего загранпаспорта. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", передает ТАСС.

Получать до 150 тысяч рублей может и сборщик лесных ягод в Карелии. Соискателю необходимо иметь крепкое физическое здоровье и уметь ориентироваться в лесу.

До 140 тысяч рублей готовы платить наборщику текста в Московской области. Работодатель указал, что вакансия временная – на летний период. До 105 тысяч рублей в месяц предлагают прорабу монолитных работ в Москве.

Доход от 86 до 94 тысяч рублей в месяц доступен упаковщику антибактериальных салфеток в Москве, горничной в детском лагере в Ленобласти и упаковщику на птицефабрике.

В июне текущего года наиболее высокооплачиваемые вакансии в Москве и Санкт-Петербурге оказались связаны с IT-сферой. Больше всего готовы были платить IT-архитектору в Москве – 300 тысяч рублей, от соискателя требовался опыт работы от 6 лет.