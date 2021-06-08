Названы самые высокооплачиваемые вакансии в городах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В июне текущего года наиболее высокооплачиваемые вакансии в Москве и Санкт-Петербурге оказались связаны с IT-сферой, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследовательского центра SuperJob.
"Больше всего готовы платить IT-архитектору в Москве – 300 тысяч рублей, от соискателя требуется опыт работы от 6 лет", – говорится в исследовании.
В Санкт-Петербурге DevOps-инженеру предлагают зарплату 250 тысяч рублей в месяц.
В Волгограде больше всего может заработать водитель-экспедитор категории Е. Соискателю предлагают 130 тысяч рублей в месяц. В Воронеже 150–180 тысяч готовы платить PHP Laravel-разработчику.
В Екатеринбурге самую высокую зарплату предлагают руководителю проекта в строительной компании (120–150 тысяч). В Казани менеджеру по развитию BIM-технологий предлагают заработную плату от 150 тысяч рублей, в Краснодаре от 120 тысяч может заработать разработчик-консультант "1С", в Красноярске, Новосибирске и Перми – ведущий программист "1С".
Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в столице. Одну из самых высоких зарплат (до 300 тысяч рублей в месяц) предлагали заместителю руководителя сети салонов красоты. Соискатель должен был иметь высшее образование и стаж работы в крупных компаниях на аналогичной должности не менее пяти лет. А в Подмосковье искали помощников по хозяйству в загородном доме. Работникам предлагали зарплату до 280 тысяч рублей в месяц, а также предоставляли проживание.
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