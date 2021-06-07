Названы самые необычные вакансии июня

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Одними из самых необычных вакансий в июне стали мангальщик, чайный бармен и оклейщик поролона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
В Москве ищут мангальщика с опытом работы не менее шести месяцев. Работнику нужно будет готовить на мангале мясо и рыбу, а также поддерживать ассортимент горячих блюд и организовывать линию раздачи. А на швейное предприятие по изготовлению трикотажных изделий требуется кеттельщик. В обязанности сотрудника будет входить сборка трикотажных изделий.
Также в столице ищут чайного бармена с опытом работы. Работнику нужно будет готовить чайные лимонады, заварить чай, работать за кассой.
Оклейщик поролона нужен на фабрике мягкой мебели в Санкт-Петербурге. В обязанности работника будет входить оклейка поролоном каркасов мягкой мебели, говорится в сообщении.
Помимо этого, в Санкт-Петербурге требуется дезинфектор. Среди обязанностей: проведение дезинфекционных мероприятий, соблюдение правил и норм техники безопасности и ведение необходимой документации.
Также в список необычных вакансий вошел аэродизайнер. Его ищет компания в Краснодаре, занимающаяся воздушным декором. Кандидату нужно будет помогать в составлении композиций из шаров и выезжать на оформление фотозон.
Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в столице. Одну из самых высоких зарплат (до 300 тысяч рублей в месяц) предлагали заместителю руководителя сети салонов красоты. Соискатель должен был иметь высшее образование и стаж работы в крупных компаниях на аналогичной должности не менее пяти лет. А в Подмосковье искали помощников по хозяйству в загородном доме. Работникам предлагали зарплату до 280 тысяч рублей в месяц, а также предоставляли проживание.
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