Врач назвала способ минимизировать влияние переработок на здоровье

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, как избежать появления различных недугов из-за переработок.

Ранее "Росгосстрах жизнь" и рекрутинговая платформа hh.ru провели исследование и выяснили, что 60% перерабатывающих россиян считают сверхурочную работу причиной своего плохого самочувствия. При этом чаще всего люди жалуются на боли в спине и пояснице (50%), ухудшение зрения (43%) и усиление головной боли (41%).

Вместе с тем почти у трети респондентов появился лишний вес, у 24% стали болеть ноги, 12% жалуются на гипертонию и варикоз.

"Даже сидеть по восемь часов в день без переработок – это все равно огромная нагрузка на позвоночник, поэтому, конечно же, болит спина. У нас поясница в неправильном положении, потом появляются головные боли напряжения. Они так называются, потому что мы всматриваемся в монитор и вытягиваем немного вперед и вниз шею, что напрягает мышцы шеи сзади. И этот спазм ощущается как головная боль", – сказала Чернышова.

Эксперт добавила, что переработки действительно могут привести к развитию варикоза. По словам врача, когда человек долгое время сидит за компьютером, а ноги опущены, то кровь стекает вниз и остается там.

Поэтому в случае переработок важно особенно позаботиться о гигиене труда, подчеркнула терапевт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Каждый час делать пятиминутную разминку: встать, сходить в другое помещение, потянуться, наклониться, расправить плечи, повращать плечами, осторожно с круговыми вращениями головы, без запрокидывания. Прекрасно, если в обеденный перерыв удается выйти из здания и походить по улице. Достаточно интенсивным шагом надо ходить по лестнице.

Чтобы не забывать об этих "ритуалах", эксперт порекомендовала поставить себе будильник на каждый час или напоминание.

По словам Чернышовой, перезагрузка нужна не только телу, но и глазам. В этом случае поможет гимнастика. "Если мы просто даже пошли по офису, то мы все равно фокусируемся не на экране, это тоже своего рода гимнастика для глаз: мы смотрим вдаль, мы смотрим вблизи. Но важно вставать без телефона на эти пять минут", – объяснила она.

Кроме того, есть целый ряд упражнений для глаз. Например, на вооружение можно взять пальминг, посоветовала терапевт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Ладони делаем лодочкой так, чтобы они не касались ресниц, не прижимаем к глазам, затем открытыми глазами смотрим в темноту, пока не исчезнут все яркие точки, цветные червячки, то есть мы добиваемся полного успокоения сетчатки.

Важно регулярно заниматься споротом, добавила Чернышова. Силовые тренировки и йога помогут поддержать мышечный корсет. Это особенно необходимо для человека, который ежедневно работает сидя, подчеркнула собеседница Москвы 24.

Однако повышенные трудовые нагрузки сказываются еще и на сне, уточнила терапевт. "Чем больше мы работаем, тем сложнее вечером нам уснуть: любая напряженная работа за компьютером создает очаги возбуждения в мозгу, поэтому расслабиться, лечь и уснуть сложно. Тут помогает двухчасовой детокс от гаджетов перед сном, чтение книги, рукоделие или же вечерняя прогулка", – подытожила Чернышова.

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