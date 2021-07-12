Врач назвала способ минимизировать влияние переработок на здоровье

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, как избежать появления различных недугов из-за переработок.
Ранее "Росгосстрах жизнь" и рекрутинговая платформа hh.ru провели исследование и выяснили, что 60% перерабатывающих россиян считают сверхурочную работу причиной своего плохого самочувствия. При этом чаще всего люди жалуются на боли в спине и пояснице (50%), ухудшение зрения (43%) и усиление головной боли (41%).
Вместе с тем почти у трети респондентов появился лишний вес, у 24% стали болеть ноги, 12% жалуются на гипертонию и варикоз.
"Даже сидеть по восемь часов в день без переработок – это все равно огромная нагрузка на позвоночник, поэтому, конечно же, болит спина. У нас поясница в неправильном положении, потом появляются головные боли напряжения. Они так называются, потому что мы всматриваемся в монитор и вытягиваем немного вперед и вниз шею, что напрягает мышцы шеи сзади. И этот спазм ощущается как головная боль", – сказала Чернышова.
Эксперт добавила, что переработки действительно могут привести к развитию варикоза. По словам врача, когда человек долгое время сидит за компьютером, а ноги опущены, то кровь стекает вниз и остается там.
Поэтому в случае переработок важно особенно позаботиться о гигиене труда, подчеркнула терапевт.
Чтобы не забывать об этих "ритуалах", эксперт порекомендовала поставить себе будильник на каждый час или напоминание.
По словам Чернышовой, перезагрузка нужна не только телу, но и глазам. В этом случае поможет гимнастика. "Если мы просто даже пошли по офису, то мы все равно фокусируемся не на экране, это тоже своего рода гимнастика для глаз: мы смотрим вдаль, мы смотрим вблизи. Но важно вставать без телефона на эти пять минут", – объяснила она.
Кроме того, есть целый ряд упражнений для глаз. Например, на вооружение можно взять пальминг, посоветовала терапевт.
Важно регулярно заниматься споротом, добавила Чернышова. Силовые тренировки и йога помогут поддержать мышечный корсет. Это особенно необходимо для человека, который ежедневно работает сидя, подчеркнула собеседница Москвы 24.
Однако повышенные трудовые нагрузки сказываются еще и на сне, уточнила терапевт. "Чем больше мы работаем, тем сложнее вечером нам уснуть: любая напряженная работа за компьютером создает очаги возбуждения в мозгу, поэтому расслабиться, лечь и уснуть сложно. Тут помогает двухчасовой детокс от гаджетов перед сном, чтение книги, рукоделие или же вечерняя прогулка", – подытожила Чернышова.
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