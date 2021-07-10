Эксперт назвал самые богатые и бедные регионы России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В этом году самыми богатыми регионами страны с точки зрения доходной части бюджетов стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская и Свердловская области. Об этом РИА Новости сообщил эксперт направления Пространственное развитие ЦСР Александр Бурков.
Он отметил, что в топе беднейших оказались республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, а также Еврейская автономная область.
Если оценивать регионы с точки зрения наполняемости их бюджетов, первое место достанется столице, общий объем доходов бюджета которой составляет 2 834 024 862,5 тысячи рублей. На второй строчке расположился Санкт-Петербург – 651 687 023,3 тысячи рублей; на третьей – Республика Татарстан и 274 636 726,5 тысячи рублей. Московская область стала четвертой – 662 671 411,0 тысячи рублей, а Свердловская пятой – 294 466 347,9 тысячи рублей.
В числе регионов с небольшим объемом доходной части бюджета Адыгея (26,792 миллиарда рублей), республика Алтай (26,6 миллиарда), Калмыкия (19,8 миллиарда), Карачаево-Черкесия (30,582 миллиарда рублей) и Еврейская автономная область (16,96 миллиарда рублей). Общий доход бюджетов перечисленных субъектов не превышает 3% от суммы доходов бюджетов регионов-лидеров.
Меры поддержки федерального центра включают дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Всем субъектам из последней пятерки оказывают необходимую поддержку, в то время как регионы-лидеры ее лишены.
"В частности, республика Алтай относится к субъектам, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних лет превышала 40% от объема собственных доходов", – рассказал Бурков.
Специалист отметил, что значимым условием для возможностей наполнения бюджета региона является сбалансированная налоговая политика. В настоящее время одним из ключевых факторов финансового успеха области является расположение там крупных компаний, преимущественно связанных с добычей и переработкой природных ресурсов, а также производителей товаров с высокой добавленной стоимостью.
Он добавил, что в регионах с небольшим уровнем доходов, не имеющих резерва компаний-доноров, доминируют небольшие обрабатывающие предприятия, сфера торговли и оказание услуг, а также сельское хозяйство. Вместе с тем низкий уровень занятости населения приводит к снижению покупательной способности и сокращению стимулов к развитию микро- и малого предпринимательства, а также дополнительной социальной напряженности.
Эксперт не считает, что в ближайшее время следует ждать резкого изменения ситуации в бедных регионах.
"Все будет зависеть от возможностей властей регионов в координации с федеральными органами власти провести ревизию возможностей и найти новые перспективные ниши, которые позволят обеспечить прирост доходов регионального бюджета", – подчеркнул Бурков.
Он добавил, что речь может идти речь как о стимулирующих мерах для микро-, малого и среднего бизнеса, так и упорядочивании, а также систематизации объектов налогообложения.
Ранее сообщалось, что самое большое неравенство доходов по итогам 2020 года оказалось у жителей ЯНАО, Ненецкого автономного округа, Москвы, Чукотки и Сахалина. Заработок в этих субъектах у обеспеченных граждан оказался в 8–10 раз выше, чем у бедных.
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